Einen Tanzkurs für Kinder von sechs bis 14 Jahren bietet die Showtanzgruppe SecretMotion des VfL Simmertal am Montag, 20. Juli, von 8 und 16 Uhr an. „Wir zeigen euch einige Tanzschritte und stellen einen kleinen Tanz auf die Beine, den ihr am Ende des Tages eurer Familien zeigen könnt“, verspricht der Verein. Wer mitmachen will, kann sich bei Denise Polat unter Telefon 0160/957.951 63 melden.