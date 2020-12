Archivierter Artikel vom 04.10.2020, 21:03 Uhr

SG Schmittweiler/Callbach/Reiffelbach/Roth: L. Frenger – Moorhead, Garlinski, S. Frenger, L. Schiffler, Naujoks (61. Aldalaty), Protzel, Rech – Lenz, Peters (69. Reich) – Köhler.

Schiedsrichterin: Sophie Burkhart (Mainz).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 F. Hahn (41.), 2:0 A. Bekdemir (55.), 3:0 Schweig (57.), 3:1 Aldalaty (73.), 4:1 Krujatz (90.).

Besonderheit: Setz hält Foulelfmeter von Köhler (46.).

Beste Spieler: A. Bekdemir, Krujatz, Schweig – L. Frenger, Köhler, Peters.

So geht's weiter: Der VfR Kirn spielt am Sonntag um 15 Uhr beim TuS Hoppstädten, die SG Schmittweiler erwartet am Samstag um 16 Uhr den VfR Kaiserslautern.