VfR Baumholder – SG Meisenheim 6:4 (4:1)

SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach: Dörr (60. Gravius) – Heimann (55. Kercher), Mohr, Lörsch, Praß (55. B. Hill) – R. Hill, Schneider (75. Nienhaus), Michael, Tiedtke – Paulus, Schmell.

Schiedsrichter: Zekarias (SV Mainz-Bretzenheim).

Zuschauer: 300.

Tore: 1:0 Bambach (18.), 1:1 R. Hill (32.), 2:1 Lörsch (36., Eigentor), 3:1 Ja. Staudt (42.), 4:1 Ruppenthal (45.), 5:1 Bambach (56.), 5:2 Tiedtke (63.), 5:3 Schmell (82.), 6:3 Alles (82.), 6:4 Schmell (86.).

Gelb-Rote Karte: Schübelin (87.).

So geht's weiter: Die SG Meisenheim erwartet am Samstag, 15.30 Uhr, den SC Idar-Oberstein, der VfR Baumholder am Sonntag, 15.15 Uhr, die SG Rieschweiler.