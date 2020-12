Archivierter Artikel vom 04.06.2020, 15:01 Uhr

VfL Algenrodt: Zuschuss für die Halle

Da die Halle des VfL Algenrodt allen Vereinen des Stadtteils zur Verfügung steht, erhält der Verein auch in diesem Jahr einen Zuschuss zum Unterhaltungsaufwand in Höhe von 5000 Euro. Alle Ausschussmitglieder waren sich einig: Dieser Zuschuss ist absolut berechtigt. So sagte Armin Korpus (CDU): „Was in Algenrodt geleistet wird, ist beispielhaft.“ Thomas Engel (Freie Liste) ergänzte: „Wir liefern dem Verein Planungssicherheit.