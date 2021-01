Der Inzidenzwert gibt an, wie oft eine bestimmte Sache in einer bestimmten Gruppe in einer bestimmten Zeitspanne passiert. Der Wert zeigt uns also, wie viele Menschen im Kreis Bad Kreuznach in den vergangenen sieben Tagen positiv auf Corona getestet worden sind, und das in Bezug gesetzt auf jeweils 100.000 Einwohner. Für Verwirrung hat dabei der Inzidenzwert von Mittwoch gesorgt: Der lag nämlich plötzlich bei nur noch 177,5.