Verwaltungsexpertin ist seit 2009 kommunalpolitisch aktiv

Am 10. Oktober 1979 in Dernbach geboren, wuchs Alexandra Marzi in Helferskirchen auf. Nach dem Abitur am Mons-Tabor-Gymnasium Montabaur im Jahr 1999 absolvierte sie ein duales Studium bei der Kreisverwaltung des Westerwaldkreises und an der Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung in Mayen (heute Hochschule für Verwaltung), mit dem Abschluss Diplom-Verwaltungswirt.