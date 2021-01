Verstärkte Briefwahl erwartet: Drei statt sieben Wahllokale sollen genügen In der Stadt Ransbach-Baumbach wird die Zahl der Wahllokale zur Landtagswahl am 14. März von üblicherweise sieben auf drei reduziert. Dies hat, wie André Heuser auf Anfrage eines Ratsherrn erläuterte, mehrere Gründe: Wahllokale wie das im Seniorenzentrum fielen in Pandemiezeiten ohnehin heraus, zudem rechne man mit deutlich mehr Briefwählern, sodass die Urnengänger in weniger Lokalen ihre Stimme abgeben könnten.

Nicht zuletzt sei es durch Corona besonders schwierig, Wahlhelfer zu finden – auch diesem Umstand kommt eine reduzierte Anzahl an Einsatzorten entgegen. Der Stimmbezirk I wählt nach jetzigem Stand in der Astrid-Lindgren-Schule, Stimmbezirk II in der Stadthalle und Stimmbezirk III in der Erich-Kästner-Schule. Auf die Frage, ob zusätzlich separate Briefwahlvorstände einberufen würden, antwortete Heuser, die Auszählung der Wahlbriefe werde in den 13 Wahllokalen der Verbandsgemeinde vorgenommen. kat