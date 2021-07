Auf dem Boden am Alten Markt in Bad Neuenahr sind die Umrisse der Josefskapelle zu erkennen. Sie diente den Gläubigen aus Wadenheim einst als Gotteshaus, wenn sie – weil die Ahr Hochwasser führte – nicht in die katholische Pfarrkirche „St. Willibrordus“ in Beul gelangen konnten. Nun ist mit der Versorgungsstation am Alten Markt ein neuer Ort der Zuflucht hier geschaffen worden.