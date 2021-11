Verschiedene Hilfen der Eingliederung

So gibt es Plätze in sogenannten „Besonderen Wohnformen“ in der Wohnstätte „Nisterpfad“ in Hachenburg (35) und in der Wohnstätte „Altes Katasteramt“ in Westerburg (24) mit der Außenstelle „Alte Gendarmerie“ in Rennerod (14), teilstationäre Einrichtungen (Tagesförderstätte „Nisterpfad“ in Hachenburg/14; Tagesförderstätte „Auf dem Gleichen 1“ in Hachenburg/28), tagesstrukturierende Angebote (insgesamt 15 Plätze) in allen „Besonderen Wohnformen“ sowie Plätze für ambulant betreutes Wohnen (13 im Bereich des betreuten Wohnens und 13 im Bereich „Persönliches Budget“).

Zusätzlich zum Neubau einer „Besonderen Wohnform“ plant die GfB im Nachbarhaus zu ihrer Verwaltung aktuell noch Appartements für vier Personen mit Autismus und ähnlichen Syndromen, die vergleichsweise selbstständig leben können und je nach Bedarf unterstützt werden. nh