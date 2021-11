Verschärfte Regeln

Den steigenden Infektionszahlen hat die Evangelische Kirchengemeinde beim Wahlgottesdienst am Sonntag mit der Wiedereinführung von Schutzmaßnahmen – neben der weiter gültigen 3 G-Regel – Rechnung getragen. So wurde auf ausreichend Abstand zwischen den Gläubigen geachtet, und während des – reduzierten – Gemeindegesangs musste auch am Sitzplatz Maske getragen werden.