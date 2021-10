Vermarktung verlangt Kreativität

Weine in den Verkauf zu bringen, war schon vor der Flut wegen der Corona-Pandemie eine Aufgabe, die Kreativität verlangt hat. Jetzt müssen sich die Winzer an der Ahr wegen der weggebrochenen touristischen Infrastruktur noch mehr einfallen lassen, um auf die zu spürende erhöhte Nachfrage zu reagieren. „Wir werden weiterhin die Flutweinedition online vermarkten“, so Peter Kriechel, Vorsitzender des Vereins Ahrwein.