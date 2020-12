Archivierter Artikel vom 28.05.2020, 17:55 Uhr

Verkehrsplanung: Als Gau-Bickelheim ein Autobahnkreuz war Rückblick: Die B 41 hatte schon Norbert Olks Vorgänger Hiddemann, Huber und Karle in Atem gehalten. Wer weiß noch, dass vom Autobahndreieck Nahetal eine B 41 in Richtung Oberstein zwischen Dietersheim und Bretzenheimer Feld des Jammers mehrfach die Nahe überqueren sollte. Dagegen gab es massive Proteste und eine Bürgerinitiative.