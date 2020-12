Das größte Problem und die meiste Arbeit bereitet den Verkehrsbetrieben derzeit die Umsetzung des ÖPNV-Rettungsschirms. „Da sind wir jetzt mit Hochdruck dran, die Gelder zu verteilen, die der Bund und das Land zur Verfügung stellen“, beschreibt VRM-Geschäftsführer Stephan Pauly seine derzeitige Hauptbeschäftigung. Der Bund stellt 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung, dem Land Rheinland-Pfalz stehen hiervon 127 Millionen Euro zur Verfügung, hinzu kommen 73 Millionen Euro des Landes, die jetzt an die Verkehrsunternehmen verteilt werden, die erhebliche Einnahmeverluste hatten. Nach dem Shutdown seien nahezu alle Kunden weggebrochen, so Pauly, obwohl der Verkehr aufrechterhalten wurde für die funktionsbedeutenden Mitarbeiter wie in Krankenhäusern oder Supermärkten. 80 Prozent der Verkehrsleistung wurden im Kreis Ahrweiler aufrechterhalten, im Zugverkehr seien es 100 Prozent gewesen. Da entstanden enorme Verluste. Die Einnahmen betrugen regional unterschiedlich nur noch um die 15 bis 20 Prozent, wie Pauly ausführt. Über allem wache die EU, das ganze Verfahren müsse beihilferechtskonform abgewickelt werden, damit den Unternehmen auch nur die tatsächlichen Verluste bezahlt werden. Das Auszahlen soll dann recht schnell gehen, setzt aber voraus, dass die Anträge auch rechtzeitig eingehen. Pauly geht davon aus, dass ab Mitte Oktober die Gelder fließen. Insofern bereitet dem VRM die Feststellung der individuellen Verluste aktuell die meiste Arbeit. „Jeder hat unterschiedliche Betriebsaufwendungen gehabt, die Betriebe sind unterschiedlich groß und haben mehr oder weniger Mitarbeiter“, so Pauly. Ein weiteres Thema ist die Frage, wie es nächstes Jahr weitergehen soll mit der Tarifgestaltung- und Planung im ÖPNV.