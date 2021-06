Plus

Die Liebe kommt mit der Zeit, so lautet eine alte Binsenweisheit. Das mag hier und da zutreffen, im Fall der 2014 Zwangsvermählten Daaden und Herdorf will man nicht mehr so recht daran glauben. Kurz vor dem Hochzeitstag am 1. Juli und dem Ablauf des „verflixten siebten Jahres“ scheint all der Ärger, all der Frust der bisher unter dem Deckel vor sich hin brodelte, langsam aber sicher überzukochen.