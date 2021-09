Verfolgerduell steigt

Der Spieltag in der Fußball-B-Klasse Bad Kreuznach wird am heutigen Freitagabend in Schmittweiler eröffnet. Dort erwartet die FC-Zweite Bavaria Ebernburg zu einem Verfolgerduell. Beide haben bereits zweimal gewonnen und wollen an Spitzenreiter SG Hochstetten/Nußbaum dranbleiben.