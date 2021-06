Verewigt im Goldenen Buch der Stadt

Nur wenigen Personen ist es vorbehalten, sich in das Goldene Buch der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler einzutragen. Eva Lanzerath konnte sich bei Ihrem Besuch als Deutsche Weinkönigin in ihrer Heimatstadt nun bereits zum zweiten Mal darin verewigen. Denn bereits im März 2020 trug sie sich – damals noch als amtierende Ahrweinkönigin – in das Goldene Buch ein.