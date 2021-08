Vereinsring will Opfern der Flutkatastrophe mit Spendenaktion helfen

Der Vereinsring Oberelbert will mit dem Programm am Kirmessonntag, 8. August, die Opfer der Flutkatastrophe in der Eifel finanziell unterstützen. Ab 14 Uhr wird es Kaffee und Kuchen mit der Kirmesgesellschaft geben.