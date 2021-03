Vereine können Zuschüsse für Liegenschaften erhalten Auf Antrag der CDU-Fraktion hat der Montabaurer Stadtrat im vergangenen Jahr beschlossen, im Etat 500.000 Euro an Fördermitteln für Vereine zur Verfügung zu stellen. Das Geld ist für die Sanierung von Liegenschaften und Vereinshäusern gedacht. Nun muss der Rat noch festlegen, nach welchen Kriterien und in welcher Höhe die Vereine Fördermittel beantragen können.

Einen entsprechenden Vorschlag will Stadtbürgermeisterin Gabi Wieland am heutigen Dienstagabend in der öffentlichen Ratssitzung vorstellen. Diese beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle Haus Mons Tabor. Dann stehen auch wieder Änderungen an mehreren Bebauungsplänen auf der Tagesordnung des Gremiums. tf