Vereine haben Hygienekonzept erhalten Das Hygienekonzept des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) ist fertig. Seine Umsetzung ist für den Einstieg in den umfassenden Trainings- und Spielbetrieb unerlässlich. Das Konzept wurde den Klubs gestern zur Verfügung gestellt.