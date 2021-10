Verdienter Dreier

Bernd Döring, einer der Sportlichen Leiter des Fußball-Bezirksligisten SG Alsenztal, zollte der SG Weinsheim nach dem 5:2-Sieg am Mittwochabend in Alsenz Respekt: „Die Weinsheimer haben verdient gewonnen. Sie sind sehr aggressiv aufgetreten, und das meine ich in keiner Weise negativ.“ Die Alsenztaler ließen sich von der jungen und engagierten Weinsheimer Mannschaft den Schneid abkaufen und mussten drei wichtige Punkte abgeben. Turbulent wurde es in den Schlussminuten.