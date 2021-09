„Verbotenes“ Mittel würde Bio-Winzern helfen

Um das zu umgehen, gibt es zwar ein Mittel, das extra für den Bio-Anbau entwickelt wurde: „Das geht in den Pflanzenkreislauf und kommt so an Stellen, die sonst eben geschützt sind, wenn man sie nicht behandeln würde“, so Busch. Vor ein paar Jahren wurde dieses Mittel für den Bio-Gebrauch aber verboten. Der Bio-Winzer sagt: „Ecovin arbeitet zurzeit aber an einer Wiederzulassung.“ Christina Andrae betont ebenfalls, wie wichtig das Mittel wäre: „In warmen Ländern wie Italien oder Spanien brauchen die Winzer das auch nicht, die haben keine so feuchte Witterung. Wir hingegen bräuchten unbedingt so ein Pflanzenstärkungsmittel.“