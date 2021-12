Verbandsgemeinde Montabaur stellt Geld für den Masterplan zur Verfügung

Plus

Um das Gelbachtal in den kommenden Jahren für Besucher aufzuwerten, hat der Montabaurer Verbandsgemeinderat im Jahr 2019 eine touristische Machbarkeitsstudie beauftragt, die mit einer Bestandsaufnahme und einer Potenzialanalyse der vorhandenen Angebote begann. Die Tourismusbeauftragte der VG, Karin Maas, begleitet diesen Prozess von Anfang an zusammen mit dem Fachbüro Institut für Regionalmanagement (IfR) aus Gießen. Bald kamen die Verbandsgemeinden Diez und Bad Ems-Nassau im Rhein-Lahn-Kreis als Anlieger am südlichen Talabschnitt mit an Bord.