Verbandsgemeinde hält Gebäude in Schuss

In der Verbandsgemeinde Wirges fallen auch in diesem Jahr erneut hohe Unterhaltungskosten für öffentliche Gebäude an. Die Kommune hat im Haushalt hierfür rund 428.500 Euro veranschlagt. Allein für das Wirgeser Hallenbad sind 113.000 Euro vorgesehen, darunter 35.000 Euro für die Erneuerung der Stromversorgung.