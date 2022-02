Verband bietet breites Netzwerk an Partnern

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) ist der Berufsverband der Gastronomen und Hoteliers. „Hinter dem Dehoga steht mit dem Gastgewerbe eine wachsende Dienstleistungsbranche und ein starkes Stück Wirtschaft überwiegend mittelständischer Prägung“, erklärt der Verband. Er biete ein breites Netzwerk an Partnern in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit und sei Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Gastgewerbe. Als Gesprächs- und Verhandlungspartner will sich der Verband für eine erfolgreiche Entwicklung des Gastgewerbes einsetzen, für eine Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen und eine gute Wirtschaftspolitik, deren Ziel der unternehmerische Erfolg ist.