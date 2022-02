VC Neuwied wehrt sich im „Heimspiel“ in Schwerin gegen den Rekordmeister mit Leidenschaft

Der VC Neuwied hat zwar auch sein zweites Spiel der Volleyball-Bundesliga innerhalb von nur drei Tagen in der Palmberg-Arena in Schwerin mit 0:3 verloren.

Doch die Deichstadtvolleys, die beide Saisonspiele gegen den deutschen Rekordmeister SSC Schwerin Corona-bedingt auswärts austragen mussten, lieferten bei ihrem „Heimspiel“ eine beeindruckende Energierleistung ab. Das Team vom Mittelrhein wurde am Mittwochabend vor 650 Zuschauern als Gastgeber geführt und agierte kämpferisch bärenstark, ehe es sich gegen das mit Nationalspielerinnen gespickte Team von SSC-Trainer Felix Koslowski doch mit 15:25, 20:25 und 28:30 (!) in den Sätzen geschlagen geben musste. Im dritten Satz hatten die Schützlinge von VCN-Trainer Dirk Groß zwei Satzbälle und wehrten drei Matchbälle von Schwerin ab, ehe der SSC seinen vierten nach 76 Minuten zum Sieg nutzte. „Neuwied hat sich hier richtig gut verkauft und unsere Mannschaft an den Rand eines Satzverlustes gebracht. Das ist aller Ehren wert“, lobte der SSC-Kommentator, der das Spiel im TV-Livestream analysierte. han

Bericht folgt

VC Neuwied: Anderson, Marciniak, Slover, Conaway, Kamarah, Henning, Church, Barke, Pollard, Matias, Watson.