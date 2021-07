Was haben der deutsche Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98, der Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig, die schwedische Handballnationalteams der Frauen und Männer, die Erstligafußballer des FC Nantes aus Frankreich und des KAA Gent aus Belgien und die Deichstadtvolleys des Bundesligaaufsteigers VC Neuwied in der Saison 2021/ 2022 gemeinsam? Sie laufen in der Sportbekleidung des schwedischen Ausrüsters Craft auf.