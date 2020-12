Archivierter Artikel vom 02.11.2020, 16:41 Uhr

Vater betreute am Westerwaldgymnasium Austausch mit USA Tobias Janke ist der Sohn von Jürgen Janke, der den Austausch mit Newport News (Virginia) am Westerwaldgymnasium weit über 20 Jahre betreute und am Leben hielt. Sein Sohn lernte seine spätere Frau bei diesem Austausch kennen. Nachdem Tobias Janke 1993 das Abitur am Westerwaldgymnasium gemacht hatte, entschied er nach dem Wehrdienst und zwei Jahren Studium an der TH Darmstadt, in die USA zu gehen.

Er machte den Master-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften 1998 und den Master of Business Administration (MBA) 2000. Seit 1997 ist er verheiratet. Der heute 46-Jährige lebt mit seiner Frau Lori und seinem Sohn Liam (12) in Providence Forge, Virginia – etwa 25 Kilometer von Richmond, der Hauptstadt des Bundesstaats, entfernt). Janke ist Mitbesitzer von zwei Einzelhandelsgeschäften. Mindestens einmal im Jahr kommt er mit Familie nach Deutschland und einmal kommen die Eltern aus Ingelbach in die USA.