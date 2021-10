Uwe Rakow: Hauptmann, Lehrer, Krankenhausdozent, Hypnotherapeut

Er war bei der Bundeswehr (Hauptmann der Reserve), war nach dem Studium Lehrer für Deutsch, Englisch, Sport und Geschichte, unterrichtete in Grund-, Haupt- und Realschule. Er war Studienrat an der berufsbildenden Schule in Kirn.

Nach einer psychotherapeutischen Ausbildung war er zehn Jahre Dozent am Kirner Krankenhaus, lehrte Pädagogik und Psychologie. Er machte eine NLP-Ausbildung (neurolinguistisches Programmieren), ist Masterhypnotherapeut und unterhielt bis vor kurzer Zeit eine Praxis für Psychotherapie in Kirn. Seit Anfang 1980 lebt er in Kirn. as