Jun hält sich seit 2009 zu Lehraufenthalten häufig an der Södertörns Högskola in der schwedischen Hauptstadt Stockholm auf. Davor lehrte und forschte er an den Universitäten Göttingen und Würzburg, an der Freien Universität Berlin und Potsdam sowie an der renommierten Harvard University in den USA, wo er in den Jahren 1997 und 1998 Weatherhead/Thyssen Research Fellow am Center for International Affairs war.

Der 57-Jährige ist außerdem Sprecher des Arbeitskreises Parteienforschung der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft und Herausgeber der Reihen „Parteien in Theorie und Empirie“ und der „Schriftenreihe Politik und Kommunikation“. pie