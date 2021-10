Urteil Torstreit: Weiter keine Reaktion von der Verwaltung

Zuletzt hat sich eine weitere Baustelle im Rathaus aufgetan: Eine Reaktion auf das verheerende Amtsgerichtsurteil zum Torstreit im Rheinquartier? Fehlanzeige, man habe dieses noch gar nicht zugestellt bekommen, hieß es am Donnerstag vonseiten der Pressestelle. Auch am Freitag: keine Reaktion aus dem Rathaus. Das Amtsgericht hatte die Stadt am Dienstag im „Torstreit“ mit der Rheinquartier GmbH & CO dazu verdonnert, die vier ausgehängten Torflügel wieder zu installieren.