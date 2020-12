Archivierter Artikel vom 24.04.2020, 16:06 Uhr

Urlauber aus aller Welt innerhalb von ein paar Tagen zurückgeholt Auch das Reisebüro Becker in Kempenich hat sich im Zuge der Corona-Krise darum gekümmert, dass Urlauber aus dem Ausland wieder zurück nach Deutschland konnten. „Wir hatten 26 Personen auf der Welt verstreut, die wir innerhalb von ein paar Tagen nach Hause geholt haben“, berichtet Sven Becker. Das habe auch reibungslos funktioniert.