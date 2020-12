Archivierter Artikel vom 22.04.2020, 16:39 Uhr

Nach langem Ringen hat sich die frühere Verbandsgemeinde Nassau vor Errichtung des Limes-Kastells dazu entschlossen, die Rekonstruktion in Trägerschaft der Ortsgemeinde Pohl finanziell zu unterstützen. Der Rat gab dazu 125 000 Euro frei. Der Betrag wurde als Zuschuss für die anfallenden Betriebskosten gewährt und über zehn Jahre gezahlt.

In diesem Jahr fließen somit nach jetzigem Stand letztmalig 12 500 Euro aus der Kasse der aus der Fusion der Verbandsgemeinden Nassau und Bad Ems hervorgegangenen VG Bad Ems-Nassau an die Ortsgemeinde Pohl. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) des Rhein-Lahn-Kreises hatte sich mit 250 000 Euro an den Kosten für das Limeskastell beteiligt.