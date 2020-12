Archivierter Artikel vom 13.03.2020, 19:35 Uhr

Kreis Ahrweiler Unterricht per Computer Ab Montag bleiben alle Schulen und Kindergärten auch im Kreis Ahrweiler zu. Das hat die Landesregierung gestern entschieden. Schon vor der offiziellen Verkündung war bei Eltern und Schülern die Aufregung groß.