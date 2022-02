Unternehmerin ist vielseitig aktiv

Susanne Szczesny-Oßing ist Vorsitzende des Vorstands der EWM AG. Das Unternehmen mit Sitz in Mündersbach/Westerwald ist in Sachen Lichtbogen-Schweißtechnik Deutschlands größter Hersteller und auch international einer der wichtigsten Anbieter am Markt. Szczesny-Oßing ist Vertreterin der Wirtschaft im Rat der Technologie des Landes Rheinland-Pfalz und darüber hinaus Präsidentin des Deutschen Verbandes für Schweiß- und Fügetechnik (DVS).