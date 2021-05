Archivierter Artikel vom 01.04.2021, 14:31 Uhr

Hier ist vorgesehen, das Programm vom vorigen Jahr nachzuholen. Der Bus ist gebucht, zurzeit besteht die Möglichkeit, die Reise bis zwei Wochen vor dem Antritt kostenfrei zu stornieren. Nähere Informationen und ein Anmeldeformular sind im Internet unter der Adresse www.dffkeinrich.de abzurufen. Vom 29. September bis zum 3. Oktober soll der offizielle Austausch stattfinden und die Feiern zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft nachgeholt werden.

Ein weiterer Termin aus dem vorigen Jahr ebenfalls: Im Rahmen des Dialogs Aar-Einrich ist am 20. Juni ein Boule-Turnier in Hahnstätten mit französischem Essen und Trinken geplant. Petra Popp stellte in Aussicht, dass noch eine Outdoorveranstaltung oder eine Wanderung stattfinden kann. Alles unter Vorbehalt. Die Entscheidungen können erst getroffen werden, wenn die Corona-Situation es zulässt. uma