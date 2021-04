Unsere Gastautorin: Expertin für Südostasien

Dr. Marie Theres Benner, aufgewachsen in Streithausen, ist eine Expertin für Öffentliche Gesundheit mit fast 30 Jahren internationaler Erfahrung. Sie hat einen besonderen Fokus auf Gesundheitssystemstärkung, Seuchenkontrolle und Prävention und führt Studien zum Thema durch.

Nachdem sie 16 Jahre in Südostasien gearbeitet und gelebt hat, hat sie ein Netzwerk von Experten gegründet (OnPro Consulting) und arbeitet jetzt als Freiberuflerin für die WHO, EU, Nicht-Regierungsorganisationen und den Privatsektor in Südostasien, im Nahen Osten und in Afrika. Sie ist ausgebildete Krankenschwester (Hachenburg) und hat einen Masterabschluss in Primary Health Care Management von der Mahidol University, Bangkok, Thailand.

Sie hat einen Doktortitel in Public Health und ein Diplom in Forschung im Bereich Public Health und Policy von der Universität von London, Londoner Schule für Hygiene und Tropenmedizin (LSHTM). Aktuell leitet sie für die WHO in Aserbaidschan das Nothilfe-Team zu Covid und dem Konflikt mit Bergkarabach.