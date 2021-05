Unser Gastautor: Tatkräftig hat er die neuen Herausforderungen angepackt

Plus

Karfreitag 2021: Haben wir nicht alle das Gefühl, dass wir schon seit einem Jahr nur noch Karfreitag haben? Für den evangelischen Gemeindepfarrer Eckhard Dierig aus Kirchen ist Karfreitag ein Tag der Versöhnung. Für den ehemaligen Superintendenten und dienstältesten evangelischen Gemeindepfarrer im Kirchenkreis – seit 36 Jahren Pfarrer in Kirchen – ist es der letzte Karfreitag in seiner Dienstzeit. Im Sommer geht er in den Ruhestand. Dass gleich die letzten beiden Karfreitage und Ostern so ganz anders ablaufen würden als über die Jahrzehnte üblich, konnte auch der Routinier nicht ahnen.