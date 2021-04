Nach dem Studium in Bonn und Trier und der Priesterweihe im Kölner Dom war er als Kaplan in Wipperfürth, Pfarrverweser in Wipperfeld und Thier sowie als Rektor am Marienberg in Neuss tätig, bevor er im Februar 2009 als Pfarrer für den Seelsorgebereich Obere Sieg und als Kreisdechant nach Wissen kam. Seit September 2020 ist er ebenfalls Pfarrer von St. Jakobus und Joseph in Altenkirchen.