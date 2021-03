Prof Unser Gastautor Dr. Andreas Hesse lehrt seit 2016 Allgemeine BWL und Marketing an der Hochschule Koblenz.

Zuvor sammelte er 17 Jahre praktische Erfahrungen in leitenden Marketing-, Vertriebs- und Servicefunktionen in der Telekommunikationsindustrie. Er forscht zu Digital Commerce, Corporate Influencer und Nachhaltigkeitsmarketing. Seine Ergebnisse veröffentlichte er im „Harvard Business Manager“ sowie in renommierten wissenschaftlichen Fachmagazinen wie dem „Journal of Business Ethics“ und dem „Journal of Marketing Communications“. Hesse berät Unternehmen und öffentliche Organisationen, auch die Stadt Bad Honnef.