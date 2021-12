Ungeklärte Fälle

Der Mord an dem Obdachlosen Gerd Michael Straten ist bis heute nicht aufgeklärt. Seine Leiche wurde am 23. März 2018 mit abgetrenntem Kopf auf dem Koblenzer Hauptfriedhof aufgefunden. Die Polizei Koblenz verfolgt weiterhin etwa 70 Spuren. Für Hinweise, die zu einer Aufklärung des Falls beitragen, hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 25.000 Euro ausgelobt.

Auch die Ermittlungen zum Tod von Birgit Ameis dauern an. Die damals 54-Jährige wurde am 4. April 2015 als vermisst gemeldet – im November 2020 wurde ihre Leiche dann in einem Waldstück zwischen Lötzbeuren und dem Flughafen Hahn gefunden. Die Polizei hofft weiterhin auf Zeugen, die etwas zur Lösung des Verbrechens beitragen können.