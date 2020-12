Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 16:43 Uhr

Die Hitze schlägt manchen wohl aufs Hirn: Mehr als zehn Personen muss-ten Ordnungskräfte am vergangenen Samstag vom Ufer der Steinbachtalsperre vertreiben, wo sie in der Sonne lagen und zum Teil auch schwammen. Auch Hunde waren mit dabei. Offenbar hatten die ungebetenen Badegäste Zäune überwunden, um sich abzukühlen.

.„Beim Eintreffen unserer Leute am See herrschte ein reges Treiben sowohl in der Vorsperre als auch am Hauptsee“, berichtet Werkleiter Horst Kürschner. „Nachdem die Personen über das Betretungsverbot der Wasserschutzzone und die damit einhergehenden Rechtsverstöße informiert wurden, verließen die Personen die Talsperre“ – wenn auch unter Murren. Kürschner warnt Nachahmer: Es drohen saftige Bußgelder. sc