Am 7. Juni laden die Unesco-Welterbestätten in Deutschland zum Unesco-Welterbetag ein. Die Deutsche Unesco-Kommission und der Verein Unesco-Welterbestätten Deutschland haben mit der neuen Website www.unesco-welter betag.de eine Plattform geschaffen, die erstmals das digitale Erkunden der Welterbestätten ermöglicht. Die große Mehrzahl der 46 Welterbestätten in Deutschland beteiligt sich aktiv am Aktionstag – so viele wie nie zuvor.