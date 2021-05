Und so kam es zu dem Unglück

Es war am Pfingstsamstag 2020 gegen 19.30 Uhr, als das Kleinflugzeug in Folge einer technischen Störung abstürzte und in das Dach des 1907 errichteten Hauses von Horst Wisser krachte. Im Landeanflug auf den Landeplatz in Ailertchen war der Motor der Cessna 182 C ausgefallen, der Pilot versuchte notzulanden. Dabei streifte das Flugzeug eine Hochspannungsleitung und stürzte in das Wohnhaus in Langenhahn-Hinterkirchen. Rund 50.000 Menschen waren infolgedessen ohne Strom.