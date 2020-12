Archivierter Artikel vom 07.06.2020, 18:56 Uhr

Kamp-Bornhofen Unbekannter zerkratzt schicken BMW in Kamp-Bornhofen Ein unbekannter Täter hat am vergangenen Freitag zwischen 13 Uhr und 18.10 Uhr offensichtlich seinen Unmut an einem schwarzen BMW ausgelassen. Der Wagen war auf dem Anwohnerparkplatz rechtsseitig der Fahrbahn der Rheinuferstraße/B42, in Fahrtrichtung Filsen, geparkt. Der oder die Täter zerkratzten den Lack.

Zudem wurden drei Reifen mutwillig mit einem scharfen Gegenstand zerstochen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zeitraum gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizei in St. Goarshausen, Telefon 06771/93270, zu wenden.