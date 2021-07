Plus

Unbedingt Shuttlebusse nutzen

Die Aktion Helfer-Shuttle.de fährt Helfer koordiniert mit Bussen, die vom Treffpunkt Innovationspark-Rheinland auf der Grafschaft starten, an die betroffenen Orte der Ahr, setzt sie gezielt ein und holt sie auch wieder ab. Die Shuttlebusse fahren täglich ab 7 Uhr auch am Wochenende in die betroffenen Gebiete. „Keine Voranmeldung nötig – einfach vorbeikommen! Wir fahren durchgehend von 7 bis 12 Uhr hin in die Gebiete, ab 16.30 Uhr zurück. Nicht immer direkt auf Abruf, aber regelmäßig und so gut wir können“, heißt es auf der Internetseite. Es wird darum gebeten, Gummistiefel und Handschuhe mitzubringen und für den Eigenbedarf Essen und Trinken. Auch sei es sinnvoll, noch Besen, Abzieher, Schaufel und Eimer mitzubringen. Es sei auch möglich, zu übernachten. Helfern würden Schlaf- und Duschmöglichkeiten zur Verfügung gestellt.