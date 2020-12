Koblenz

Das Abenteuer Lastenrad beginnt im Turbomodus. „Da nimmst du gleich richtig Fahrt auf“, sagt Matthias Naumann. Und der muss es wissen. Der 39 Jahre alte Kölner hat das E-Lastenrad mit großgezogen. Das Bike mit der Lizenz zum familienfreundlichen Transportfahrzeug hört auf den Namen Ca Go. Mit dem Stadtflitzer auf zwei Rädern will das 2019 gegründete Koblenzer Unternehmen Ca Go Bike GmbH die Geschichte der urbanen Mobilität fortschreiben.