Archivierter Artikel vom 18.06.2020, 16:54 Uhr

„Mit den Themen Bienen und Wildkräuter könnt ihr nicht nur was Gutes für Umwelt und Natur tun, sondern die Natur spendiert euch sogar einen leckeren Salat“, heißt es in dem Anschreiben an die Kinder. Die Mädchen und Jungen bekamen das Heft „Bienen – Entdecke ihre Welt!“, wurden mit der „Unsere Honigbiene“ zu einer summenden Entdeckungsreise eingeladen und konnten selbst mit Saatgut eine Bienenweide anlegen.

Die Materialien wurden der Stiftung Natur- und Umwelt Rheinland-Pfalz und von „pro Biene“ gestiftet. „Wir haben hier immer wieder Umweltprojekte“, berichtet Koch. So wurde in der Kita beispielsweise im vergangenen Jahr eine Schmetterlingswiese angelegt. bau