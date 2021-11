Berlin

Umweltbundesamt würde Pendlerpauschale kippen: Debatte stößt auf scharfen Widerspruch

Der Verkehrssektor in Deutschland ist der einzige Bereich, der seine Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 nicht gemindert hat: Deshalb müsse nun massiv nachgesteuert werden, fordert das Umweltbundesamt. Die Vorschläge mitten in den Koalitionsverhandlungen haben es in sich.