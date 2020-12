Archivierter Artikel vom 08.07.2020, 19:02 Uhr

Dabei verweist es in seiner Veröffentlichung auch auf ein häufiges Argument von Kritikern, dass eine innerstädtische Hauptverkehrsstraße bei Tempo 30 weniger Verkehr bewältigen könne. „Diese Befürchtung ist jedoch in den meisten Fällen unbegründet“, schreibt das UBA.

Die Leistungsfähigkeit dieser Hauptverkehrsachsen werde vor allem an Ampelkreuzungen bestimmt. Das hat auch die Stadt Mainz im Blick. Sie will die Ampelschaltungen an das neue Tempolimit anpassen. Dies soll Ende kommender Woche abgeschlossen sein.