Umgestaltung der Fritsch-Kaserne: So sieht der Zeitplan aus

Bis das Gelände der früheren Fritsch-Kaserne zum Wohnquartier wird, werden noch einige Jahre vergehen. 2031 könnte das Großprojekt abgeschlossen sein, der Bau soll 2024 beginnen. Zuvor sollen die alten Kasernengebäude abgerissen werden, der Rückbau soll 2023 beginnen und voraussichtlich ein gutes Jahr dauern. In sieben Bauabschnitten entsteht dann das neue Wohnquartier. Wenn die ersten Bauabschnitte abgeschlossen sind, können sukzessive schon Immobilien bezogen werden, auch wenn an anderer Stelle die Arbeiten noch laufen.

Der Immobilienentwickler BPD hatte das 12,5 Hektar große Gelände am Rande des Festungsplateaus im Sommer 2020 gekauft. Seither sind die Vorbereitungen und Planungen in vollem Gange. Für die Umsetzung will man dann mit verschiedenen Architekten zusammenarbeiten, damit die Gestaltung architektonisch vielfältig wird. sem